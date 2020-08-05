После пандемии в Грузии вырос спрос на частные дома

В результате пандемии коронавируса вырос спрос на частное жилье в пригородах крупных городов в Грузии, заявила директор риэлторской компании «Ремакс» Мариам Асатиани, сообщает Trend со ссылкой на Commersant.

По ее словам, также вырос интерес и к сельскохозяйственным землям.

«Пандемия привела к некоторому пересмотру приоритетов – сейчас гораздо больше ценится открытое пространство – терассы, веранды, большие балконы, словом, все, что связано со свежим воздухом. Поэтому и вырос спрос на частные загородные дома» - заявила она.

По ее словам, пандемия не снизила спрос на аренду загородных домов, так как из-за закрытия границ многие не смогли уехать на отдых за рубеж, и теперь арендуют дома в дачных поселках.

«Кроме того, многие вывозят на дачи детей, и оба этих фактора в совокупности способствуют росту спроса на этом сегменте. Если у кого-то есть такие финансовые возможности, то теперь многие предпочитают покупать загородные дома и жить там на постоянной основе» - заявила она.

По словам директора риэлторского агентства myhome.ge Мадонны Качкачишвили, спрос на аграрные земли действительно вырос, но только в апреле-мае.