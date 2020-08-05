Министр экономики: В Грузии появились первые иностранные туристы

Как министр экономики, не могу не отметить, что в Грузии появились первые иностранные туристы, и это не может не радовать, заявила министр экономики страны Натиа Турнава, сообщает Trend со ссылкой на Commersant.

По ее словам, три четверти иностранных визитеров, посетивших страну – туристы, так как в Грузии их привлекает высокий уровень эпидемиологической безопасности.

Министр также заявила, что в настояще время идут переговоры, в результате которых в августе и сентябре количество иностранных туристов увеличится.

«В августе частично возобновлено авиасообщение, в частности, 8 августа «Эйр Франс» начнет полеты в Париж, сейчас уже осуществляют полеты «Эйр Балтика» и «Люфтганза». Кроме того, запланировано 16 коммерческих чартерных рейсов. Кроме того, мы ведем переговоры с другими авиакомпаниями, чтоб в августе-сентябре, с учетом эпидемиологической ситуации, возобновились полеты и на других направлениях» - заявила министр экономики.