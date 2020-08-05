Агентство морского транспорта Грузии сделало специальное заявление в связи со взрывом в Бейруте

Связывать Грузию в какой-либо форме со взрывом, произошедшим в порту Бейрута, лишено всяких оснований.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на Грузия Online, заявило Агентство морского транспорта Грузии.

Как заявляют в ведомстве, нитрат аммония на протяжении лет является одним из экспортных продуктов Грузии и каждый год в больших объемах поступает на международные рынки, и технологии перевозки, обработки и хранения грузов являются компетенцией принимающей страны, а не государства-экспортера.

Также подчеркивается, что груз был отправлен в 2013 году, а инцидент, связанный с его хранением, произошел в 2020-м.

По их информации, причиной взрыва, произошедшего 4 августа в порту столицы Ливана Бейрута, официальные лица назвали факт грубого нарушения правил безопасности при хранении на складе в течение лет большого количества нитрата аммония.

«Данное вещество попало в порт Бейрут следующим путем: в сентябре 2013 года Государственной инспекцией портового контроля Ливана был задержан плавающий под флагом Молдовы сухогруз «Rhosus». Порт приписки Джурджулешты, Молдова. Данное судно осуществляло транспортировку 2750 тонн нитрата аммония из Грузии (порт Батуми) в Мозамбик (порт Бейра).

По информации официальных ливанских властей, после задержания судна судовладельческая компания объявила о своем банкротстве и оставила корабль, экипаж и груз в порту Бейрута. Среди членов экипажа граждан Грузии не было. Позже груз был выгружен и хранился в порту Бейрута.

В то же время, как всем известно, нитрат аммония на протяжении лет является одним из экспортных продуктов Грузии, и каждый год данный продукт в больших объемах поступает на международные рынки, в 2020 году только из порта Поти на экспорт вышло 52037 тонн.

Связывание в какой-либо форме Грузии с данным инцидентом лишено всяких оснований, поскольку технологии перевозки, обработки и хранения грузов являются компетенцией принимающего государства, а не государства-экспортера. Кроме того, следует подчеркнуть и то обстоятельство, что груз был отправлен в 2013 году, а инцидент, связанный с его складированием, произошел в 2020 году», - пояснили в агентстве.

Как заявляют в агентстве, проверка портов Грузии на соответствие стандартам безопасности осуществляется каждые 2 года международными проверками, а ежегодно порты проверяются комплексно.

По их информации, грузинские порты и грузовые операции в портах полностью соответствуют строгим международным стандартам. За последние годы Агентство морского транспорта получило ряд высоких оценок в этой области.