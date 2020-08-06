Турнава: 2,7 тысячи иностранных бизнесменов желают приехать в Грузию с деловым визитом

До 2,7 тысячи иностранных бизнесменов воспользовались специальной платформой, чтобы приехать в Грузию с деловым визитом во время пандемии, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Business Georgia.

Об этом министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава заявила сегодня на брифинге после заседания координационного совета.



Чтоб совершить деловой визит в Грузию, иностранные граждане должны заранее заполнить соответствующую форму и отметить ведомство, по приглашению которого они приезжают. Приезжающие в командировку обязаны делать ПЦР-тест на COVID-19 каждые 72 часа или пройти 14-дневный карантин, который им придется оплачивать самим. Эти правила не относятся к гражданам или резидентам пяти стран-членов ЕС, с которыми Грузия уже открыла свои границы.



По словам Турнава, платформа, с помощью которой бизнес-визитеры могут оформить заявку для въезда в Грузию, в течение месяца работала в тестовом режиме.



«Сегодня у нас уже есть довольно впечатляющая статистика – до 2,7 тысяч заявок из разных стран. Это как страны региона, так и Европы, откуда бизнес-визитеры хотят приехать с краткосрочным визитом. Вы знаете, что в данном случае, они имеют право без обязательного карантина, с определенной периодичностью проходить ПЦР-тест за свой счет», — сказала Турнава.