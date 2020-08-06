Эпидемия коронавируса не помешала строить дорогу в высокогорное село Шатили в Грузии

Строительство дороги, ведущей к высокогорному селу Шатили в регионе Мцхета-Мтианети проходит в интенсивном режиме, сообщает департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

Ремонт одного участка этой дороги, который является составной частью строительства автомобильной трассы Сно-Джута-Рошка-Шатили-Омало-Ущелье Хадори-Батсара-Ахмета, осуществляется в рамках проекта развития горных дорог.

Параллельно с проектом развития горных дорог, два проекта по ремонту дорог финансируются Всемирным банком, а три — государственным бюджетом.

Существующая дорога к Шатили узкая и грунтовая, здесь нередко возникают оползневые процессы, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Новости-Грузия.

В результате ремонта дорога будет расширена, на ней установят канатные барьеры, и движение станет намного безопаснее и комфортнее. Это поможет развитию туристического потенциала региона.

В общей сложности в направлении Шатили в рамках 12 проектов будет построено-отремонтировано 86 км дороги и 15 мостов. На реализацию этих проектов будет потрачено более 59 миллионов лари (более 19 миллионов долларов).

Уникальное село Шатили расположено высоко в горах Хевсуретии, в регионе Мцхета-Мтианети, на севере Грузии. Село известно своими средневековыми каменными башнями и претендует на звание памятника культурного наследия ЮНЕСКО. В село ведет одна из самых опасных дорог в стране.

Зимой продукты и медикаменты в Шатили доставляют на вертолете, так как автомобильная дорога становится непроходимой из-за снега.

В теплое время года сюда часто приезжают туристы, а вот местных жителей очень мало. По данным переписи населения от 2014 года, в общине Шатили зарегистрировано 48 жителей, а в самом Шатили — 22.