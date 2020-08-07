УЕФА может провести нейтральные матчи в Грузии

Генеральный секретарь Федерации футбола Грузии Давид Муджири рассказал об итогах проведенной вчера с УЕФА видео-конференции, передает Trend со ссылкой на "Грузию Онлайн".

«Основной темой сегодняшнего обсуждения стали европейские турниры. Возобновились евротурниры последнего сезона. Жеребьёвка состоится 9 августа. Перемещение между странами проблематично. Раунды будут одноматчевыми. В результате решено, что все матчи, за исключением плей-офф Лиги чемпионов, будут одноматчевыми и пройдут без зрителей», — сообщил Муджири.

Согласно плану УЕФА, часть матчей Еврокубка, возможно, пройдут в Грузии.

«УЕФА ознакомило с планом, согласно которому игры команд, представляющие страны в кризисном положении, будут перенесены в нейтральные страны, где сложилась хорошая эпидемиологическая ситуация. Таких стран всего четыре: Кипр, Греция, Польша и Грузия», — сказал Муджири.

По словам генсека ФФГ, до сих пор не решён вопрос о присутствии зрителей на играх национальной сборной. «Решение будет принято на основе информации, полученной из страны», — отметил Муджири.