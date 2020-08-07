Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций – FAO и Евросоюз объявили о проведении в Грузии третьего этапа конкурса на получение сельскохозяйственных грантов в рамках финансируемой ЕС программы ENPARD III, сообщает Trend со ссылкой на East Fruit.

По информации представительства Евросоюза в Грузии, принять участие в конкурсе в поддержку сельскохозяйственных инициатив могут фермеры, кооперативы, а также зарегистрированные в Грузии, занятые в агросфере малые и средние предприниматели.

Конкурс охватывает две грантовые категории. В рамках первой категории сельскохозяйственные инициативы будут профинансированы лицам, которые осуществляют деятельность в следующих муниципалитетах: Казбеги (регион Мцхета-Мтианети), Лагодехи и Дедоплисцкаро (Кахети), Тетрицкаро (Квемо Картли), Боржоми и Ахалкалаки (Самцхе-Джавахети), а также Хуло и Кеда (Аджария). Это те муниципалитеты, где в рамках ENPARD, на основании европейского подхода LEADER, уже осуществляются проекты по развитию села. Финансированию подлежат капитальные инвестиции, такие как производственные средства и техническое оборудование - в любых секторах сельского хозяйства.

По второй грантовой категории гранты будут выдаваться тем, кто осуществляет сельскохозяйственную деятельность в следующих муниципалитетах: Ахалцихе, Ниноцминда и Аспиндза (регион Самцхе-Джавахети), Душети (Мцхета-Мтианети), Хелвачаури и Шуахеви (Аджария), Марнеули, Болниси, Дманиси, Гардабани и Цалка (Квемо Картли), а также Кварели, Гурджаани и Сигнаги (Кахети). В данном случае финансированию подлежат капитальные инвестиции (производственные средства и техническое оборудование) в следующих секторах: животноводство/разведение коров (во всех вышеперечисленных муниципалитетах), производство молока (во всех вышеперечисленных муниципалитетах), выращивание картофеля (в Цалка, Ниноцминда и Аспиндза), овощеводство (в Кварели, Гурджаани, Сигнаги) и выращивание пшеницы (в Сигнаги).

Примечательно, что в отношении сельскохозяйственных кооперативов ограничений по муниципалитетам - нет.

Как отметили в представительстве ЕС в Грузии, в ходе третьего этапа грантового конкурса приоритет будет присваиваться заявкам на приобретение трактора.

Операционные и оборотные расходы, такие как зарплаты работников, расходы на сельскохозяйственное сырье и семенные материалы, в соответствии с грантовыми условиями, финансированию не подлежат.

Сумма, востребованная в рамках обеих категорий грантового конкурса, должна составлять не менее $1 тыс. и не более $150 тыс. (соответствующего эквивалента в лари).

Программой обеспечивается 40%-е софинансирование, соответственно, от заявителя требуется софинансирование минимум 60% полной инвестиционной стоимости проекта.

Вместе с тем, программа предусматривает также поддержку «таких специфических инвестиций, которые окажут значительное позитивное влияние на экономику, социальную ситуацию и окружающую среду страны». Финансирование проектов данного типа может быть увеличено до 60%.

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Прием заявок на участие в третьем этапе грантового конкурса продлится до 30 сентября 2020 года.

Ознакомиться с условиями конкурса более детально, а также подать заявку можно посредством сайта www.faogrants.ge.

По информации организаторов конкурса, все заявки будут проходить одинаковую процедуру отбора, в ходе которой будут оцениваться цель и стратегия проекта, ожидаемые социально-экономические результаты, корпоративные возможности и опыт. Окончательное решение будет принимать комитет по рассмотрению заявок, состоящий из представителей FAO, делегации ЕС в Грузии, а также Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.

Прием заявок на участие в первом этапе конкурса в поддержку сельскохозяйственных инициатив истек 30 ноября 2019 года, во втором этапе - 8 апреля 2020 года. Одобренные проекты фермеров и агропроизводителей уже профинансированы. Наряду с этим, процесс рассмотрения представленных инициатив пока продолжается.

Целью грантовой инициативы является улучшение доступа к финансам, сервисам и производственно-техническому оборудованию для фермеров, сельских домохозяйств, кооперативов, малых и средних предпринимателей.

Программа ENPARD, направленная на поддержку развития сельского хозяйства и села, осуществляется в Грузии с 2013 года, ее совокупный бюджет на период 2013-2022 гг. составляет 179,5 млн евро.