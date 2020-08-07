В Грузию из Риги первым рейсом AirBaltic прилетели 126 пассажиров

AirBaltic возобновил регулярные рейсы в Грузию — 126 пассажиров прилетели из Риги в Тбилиси и 141 вылетел из Тбилиси в Ригу, сообщает оператор Тбилисского аэропорта TAV Georgia, передает Грузия Онлайн.



Пассажиры, прибывшие в аэропорт Тбилиси, получили в подарок брендовые защитные маски TAV.



Полеты AirBaltic выполняет самолетами типа Airbus A220 и A 300.



Латвийская авиакомпания до 20 августа будет осуществлять полеты в Тбилиси раз в неделю. Рейсы из Риги в Тбилиси выполняются каждую среду, из Тбилиси в Ригу — по четвергам.



После 20 августа частота регулярных рейсов будет увеличена до двух раз в неделю. Рейсы из Риги в Тбилиси будут выполнятся каждую среду и воскресенье, из Тбилиси в Ригу — по четвергам и понедельникам.



Рига — одно из трех международных направлений, с которым с августа возобновились регулярные воздушные перевозки из Тбилисского международного аэропорта. Со 2 августа регулярные полеты по маршруту Мюнхен-Тбилиси-Мюнхен возобновила немецкая Lufthansa, а с 8 августа авиакомпания Air France будет летать по маршруту Париж-Тбилиси-Париж.



Совет Евросоюза оставил Грузию в списке безопасных стран — не членов ЕС, гражданам которых можно будет путешествовать в ЕС.



Между тем Грузия разрешила регулярное воздушное сообщение пяти странам, гражданам которых не нужно проходить карантин после прибытия в Тбилиси: это Германия, Франция, Латвия, Литва и Эстония.