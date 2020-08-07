Экс-сотрудникам Frontera в Грузии выплатят компенсации – минэкономики

Грузия 7 августа 2020 15:59 (UTC+04:00)
Экс-сотрудникам Frontera в Грузии выплатят компенсации – минэкономики

Бывшим сотрудникам грузинского филиала нефтедобывающей компании США Frontera, которых уволили, не выплатив долги по зарплате, выплатят по 1200 лари (около $390) сообщает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

Об этом, как передает «Общественное телевидение», заявила 6 августа на брифинге министр экономики Грузии Натия Турнава.

«Эти люди оказались в очень сложной ситуации, и мы решили в виде одноразовой помощи выделить им по 1200 лари на каждого, этим займется государственная Корпорация нефти и газа», — сказала Турнава.

Она также призвала руководство Frontera погасить задолженность. По словам министра, готовится встреча между представителями грузинского правительства и американкой компании.

Стоит отметить, что, по словам уволенных сотрудников Frontera, общий размер накопившейся за 11 месяцев задолженности по зарплате составляет 1 млн лари (около $320 тыс.). Они неоднократно проводили акции протеста возле офиса компании.

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