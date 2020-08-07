Кинзингер: для Грузии настало время стать полноправным членом НАТО

Конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер считает, что для Грузии настало время стать полноправным членом НАТО. Об этом он заявил во время международной онлайн-конференции «Мир и безопасность в регионе: 12 лет борьбы за деоккупацию», организованной МИД Грузии в связи с 12-й годовщиной начала российско-грузинской войны, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

Сопредседатель Группы друзей Грузии в Палате представителей США отметил, что события последних 12 лет являются «отправной точкой» в вопросе членства Грузии в НАТО. Одновременно Кинзингер указал, что Грузию поддерживают и Конгресс, и Сенат, и президент США.

«Для Грузии настало время стать полноправным членом НАТО. Думаю, мои друзья согласятся, что факт оккупации Грузии, как я думаю, не должен стать причиной того, что Грузия не станет членом НАТО. Мы знаем, что Грузия является одним из самых сильных партнеров в ходе операции в Афганистане. Когда мы говорим об участии в расчете на душу населения, то Грузия идет второй после США в плане участия в Афганистане, и я думаю, что это партнерство очень важно для будущего», - приводит Общественное телевидение слова Кинзингера.

Участниками конференции «Мир и безопасность в регионе: 12 лет борьбы за деоккупацию» стали политики из стран ЕС и США, а также представителей ведущих мировых исследовательских центров. Гости высокого уровня оценили долгосрочное негативное влияние российско-грузинской войны на евроатлантическую безопасность, сложную ситуацию с безопасностью и соблюдением прав человека в Абхазии и Цхинвальском регионе, а также говорили о важности мира и безопасности в Восточной Европе.

Помимо Кинзингера, участие в первой панели дискуссии приняли глава делегации Европейского парламента на Южном Кавказе Марина Калиуранд и депутат немецкого бундестага Мануэль Саррацин.