LOT Polish Airlines выполнит чартерный рейс Варшава-Тбилиси-Варшава
Польская авиакомпания LOT Polish Airlines 14-15 августа выполнит чартерный рейс Варшава-Тбилиси-Варшава, сообщает Trend со ссылкой на Business Georgia.
Информацию об этом на странице в «Фейсбуке» распространило Агентство гражданской авиации.
По их данным, полет будет выполнен по следующему графику: 14 августа – Варшава-Тбилиси (вылет по варшавскому времени в 21:45 ; прибытие 15 августа в 03:25 по тбилисскому времени);
15 августа – Тбилиси-Варшава (вылет по тбилисскому времени в 04:25, прибытие по варшавскому времени в 06:10).
Разрешение, необходимое для выполнения чартерного рейса, было получено авиакомпанией сегодня, 7 августа.
«Для приобретения билетов желающие могут связаться с компанией- перевозчиком», - отмечается в информации агентства.