LOT Polish Airlines выполнит чартерный рейс Варшава-Тбилиси-Варшава

Польская авиакомпания LOT Polish Airlines 14-15 августа выполнит чартерный рейс Варшава-Тбилиси-Варшава, сообщает Trend со ссылкой на Business Georgia.

Информацию об этом на странице в «Фейсбуке» распространило Агентство гражданской авиации.



По их данным, полет будет выполнен по следующему графику: 14 августа – Варшава-Тбилиси (вылет по варшавскому времени в 21:45 ; прибытие 15 августа в 03:25 по тбилисскому времени);



15 августа – Тбилиси-Варшава (вылет по тбилисскому времени в 04:25, прибытие по варшавскому времени в 06:10).



Разрешение, необходимое для выполнения чартерного рейса, было получено авиакомпанией сегодня, 7 августа.



«Для приобретения билетов желающие могут связаться с компанией- перевозчиком», - отмечается в информации агентства.