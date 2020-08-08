Французское агентство развития поддерживает энергетические реформы в Грузии

Грузия 8 августа 2020 13:00 (UTC+04:00)
Французское агентство развития поддерживает энергетические реформы в Грузии

Французское агентство развития выделит Грузии 190 миллионов евро на сдерживание распространения коронавируса и поддержку энергетических реформ в стране, передает министерство финансов Грузии, сообщает Trend со ссылкой на Business Georgia.

Как сообщается, на борьбу с COVID-19 будет выделено 70 миллионов евро.

Еще 120 миллионов евро предусмотрено для проведения в Грузии энергетических реформ.

Между тем, министерство финансов Грузии и Французское агентство развития подписали соглашение о выделении упомянутой суммы 22 мая.

По данным министерства финансов Грузии, это финансирование является бюджетной поддержкой и будет направлено в государственный бюджет.

Подписанное соглашение является частью более широкой финансовой поддержки, которую правительство Грузии получило от партнерских международных донорских организаций для борьбы с пандемией COVID-19 и восстановления экономики страны.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Французское агентство развития поддерживает энергетические реформы в Грузии
Французское агентство развития поддерживает энергетические реформы в Грузии
LOT Polish Airlines выполнит чартерный рейс Варшава-Тбилиси-Варшава
LOT Polish Airlines выполнит чартерный рейс Варшава-Тбилиси-Варшава
Инфраструктурные работы на грузинском участке железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс близятся к заключительному этапу
Инфраструктурные работы на грузинском участке железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс близятся к заключительному этапу
Loading Bars
Лента новостей
Азербайджанская нефть подешевела Энергетика 13:38
Завтра в Баку будет до 33 градусов тепла Общество 13:29
Минобразования Азербайджана: Подготовке конкурентоспособных кадров следует уделять особое внимание Общество 13:25
Туркменистан и ВОЗ рассмотрели меры для борьбы с коронавирусом Туркменистан 13:12
Вопрос открытия мечетей в Азербайджане пока не обсуждается — помощник Президента Азербайджана Общество 13:08
Помощник Президента: Учреждение Азербайджанского инвестиционного холдинга - большой шаг Политика 13:07
Французское агентство развития поддерживает энергетические реформы в Грузии Грузия 13:00
TƏBİB: Большинство погибших медработников - это сотрудники скорой помощи Общество 12:50
Туркменистан и Германия объединят усилия для продолжения сотрудничества в рамках международных организаций Бизнес 12:44
Казахстанская горнорудная компания закупит подстанции Тендеры 12:38
В Туркменистане ведется реконструкция систем газоснабжения Энергетика 12:37
TƏBİB: Азербайджан шире изучает опыт стран, в которых число инфицированных велико Общество 12:37
Протестующие в Болгарии блокировали центр Софии палаточными городками Другие страны 12:33
TƏBİB: Прибытие зарубежных врачей в Азербайджан организуется на основании межгосударственных договоренностей Общество 12:27
Иран лидирует в производстве оборудования для профилактики и лечения коронавируса Иран 12:24
Улица Бакинская, 77, где всегда живет Юлий Гусман: Второго такого места на земле не существует! Социум 12:22
Если человек не снимает с банковской карты сумму соцпомощи, значит он в ней не нуждается - Шахмар Мовсумов Экономика 12:21
Правительство Азербайджана окажет поддержку предпринимателям в области развития цифровой инфраструктуры Экономика 12:17
Казахстанский грузоперевозчик объявил тендер по ремонту оборудования Тендеры 12:13
Нефтегазовая нацкомпания Казахстана привлечет услуги по проектированию Тендеры 12:11
Текущая эпидемситуация в Азербайджане не позволяет проводить свадебные торжества Общество 12:08
Полеты будут возобновлены и в других направлениях — помощник Президента Азербайджана Транспорт 12:06
На сегодня открытие метро не обсуждается - Помощник Президента Азербайджана Общество 12:05
Газоснабжающая компания Казахстана привлечет услуги по технадзору Тендеры 12:01
Драгметаллы в Азербайджане подорожали (ОБЗОР) Финансы 11:58
Помощник Президента Азербайджана о возобновлении занятий в школах Общество 11:50
Почтовый оператор Казахстана закупит автозапчасти Тендеры 11:48
Помощник Президента Азербайджана: Рост скученности людей может привести к повторному введению ограничений Общество 11:47
Обсуждается возобновление в Азербайджане деятельности объектов общепита на открытых площадках Общество 11:45
Правительство Азербайджана принимает меры по оживлению бизнеса - замминистра экономики Экономика 11:44
Народные артисты Азербайджана откроют сезон в Большом театре России Культура 11:37
Помощник Президента Азербайджана: Нет такой страны, в которой коронавирус не продолжался бы Общество 11:35
Кестутис Янкаускас: Посещая пляжи, нужно пользоваться всеми защитными средствами, соблюдать дистанцию (ФОТО) Общество 11:35
Опреснение морской воды поможет разрешить проблему нехватки воды в Азербайджане (ФОТО) Экономика 11:25
В Азербайджане со следующей недели откроются непродовольственные магазины и будут смягчены другие ограничения - помощник Президента Общество 11:24
Android лидирует на рынке операционных систем Азербайджана ИКТ 11:19
Названы лидеры на рынке мобильных устройств Азербайджана ИКТ 11:17
Цена на евро перешла отметку в 2 маната (ОБЗОР) Финансы 11:16
Американский эксперт: Разработка рудника Амулсар армянами вызывает колоссальное загрязнение пресноводных ресурсов Кавказа Политика 11:08
В Азербайджане большое внимание уделяется усилению социальной защиты семей шехидов и инвалидов войны - депутат Общество 11:03
Оперативный штаб Азербайджана провел брифинг в связи со смягчением карантина (ФОТО) Общество 11:01
LOT Polish Airlines выполнит чартерный рейс Варшава-Тбилиси-Варшава Грузия 11:00
Две трети операций на Бакинской фондовой бирже осуществляется одной компанией Финансы 11:00
Арье Гут: Популяризация фашизма стала в Армении интегральной частью государственной политики Политика 10:48
В Азербайджане будут возобновлены операции по трансплантации почек Общество 10:15
На пляже в Бузовна прошел субботник (ФОТО) Общество 10:05
Азербайджанские профессора за рубежом: Карабахский вопрос - вопрос мужества, чести и национальной гордости Политика 09:57
В Азербайджане объявлен конкурс кандидатов на работу в группах SABAH Общество 09:56
Такого еще не было - Ильхам Назаров исполнил весь вокальный цикл "Лебединая песня" (ФОТО) Культура 09:54
Производство риса в Казахстане увеличилось на 81,2% – Минсельхоз Казахстан 09:43
ВС Армении в течение суток 35 раз нарушили режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 09:31
Инфраструктурные работы на грузинском участке железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс близятся к заключительному этапу Транспорт 09:11
Оглашено число предприятий, получивших в иранском Хорасан-Резави лицензию на эксплуатацию Экономика 09:05
Больше половины сделок на Бакинской фондовой бирже пришлось на госбумаги Финансы 09:00
Футболист "Барселоны" Коутиньо может перейти в "Арсенал" Спорт 08:54
Казахстану следует уделить внимание поискам новых месторождений подземных вод как стратегического резерва Бизнес 08:44
Власти Маврикия ввели режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов В мире 08:41
Грузоперевозки по маршруту Азербайджан-Беларусь увеличились Транспорт 08:19
В Иране объявили, что 97% лекарств производится внутри страны Иран 08:05
Первому каналу Грузии присвоено право на осуществление программы профессиональной подготовки видеооператоров Грузия 07:48
907 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане Казахстан 07:34
В Турции произошло еще одно землетрясение Турция 07:00
В Южной Корее четыре человека погибли в результате оползня Другие страны 06:31
В Ливане зафиксировали рекордно высокий суточный прирост заражений коронавирусом Арабские страны 05:50
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на северо-западе Китая Другие страны 05:15
Мексиканский миллиардер Карлос Слим поможет восстановить порт Бейрута Другие страны 05:00
SpaceX получила контракт на $316 млн от Пентагона на проведение запусков в 2022-2027 годах США 04:07
Прокуратура Парагвая не стала просить реальный срок для Роналдиньо В мире 03:28
Число инфицированных коронавирусом в Африке превысило 1 млн Другие страны 02:51
Трамп намерен принять участие в международной конференции помощи Ливану США 02:19
"Лион" прошел "Ювентус" в 1/8 финала Лиги чемпионов, несмотря на дубль Роналду Спорт 01:54
В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом Россия 01:37
"Манчестер Сити" обыграл "Реал" и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов Спорт 01:18
Число погибших при жесткой посадке в Индии достигло 20 (Обновлено) Другие страны 01:12
Сделки по корпоративным ценным бумагам на Бакинской фондовой бирже выросли Финансы 01:00
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,6 Турция 00:56
В Иране открыли 3 крупных и национальных проекта министерства нефти Иран 00:25
Минобороны Азербайджана: Саргсян лицемерно отрицает реальные факты об апрельских боях Политика 00:10
Более 278 тысяч заразившихся коронавирусом выявили в мире за сутки В мире 00:10
Кинзингер: для Грузии настало время стать полноправным членом НАТО Грузия 7 августа 23:59
В Азербайджане будет разрешено проведение спортивных соревнований Общество 7 августа 23:52
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус Общество 7 августа 23:41
В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 221 тысячу Турция 7 августа 23:36
Как будет осуществляться въезд в города и районы Азербайджана, где введен строгий карантинный режим? Общество 7 августа 23:26
SOCAR назвал предварительную причину взрыва на газопроводе в Гаджигабуле (ОБНОВЛЕНО) Энергетика 7 августа 23:16
Кабинет министров Азербайджана принял решение по единовременной выплате в размере 190 манатов Политика 7 августа 23:01
В Азербайджане отменяется ограничение на количество работников ряда сфер деятельности Общество 7 августа 23:01
Международный Банк Азербайджана значительно снизил ставку на бизнес-кредиты Финансы 7 августа 23:00
Совет Евразийского фонда стабилизации и развития выдаст Кыргызстану $100 млн Кыргызстан 7 августа 22:57
Сферы, деятельность которых будет разрешена в районах Азербайджана, где применен карантинный режим - СПИСОК Общество 7 августа 22:40
В Гаджигабульском районе произошел взрыв (ВИДЕО) Происшествия 7 августа 22:03
Google остается самым популярным поисковиком в Азербайджане ИКТ 7 августа 21:19
В Азербайджане принято решение о смягчении особого режима карантина Политика 7 августа 21:04
В Азербайджане кандидаты в судьи сдали письменный экзамен Общество 7 августа 20:49
ООО ADY Container увеличило объем грузоперевозок в первом полугодии текущего года Транспорт 7 августа 20:46
Первый этап совместных летно-тактических учений TurAz Qartalı – 2020 продолжается (ВИДЕО) Политика 7 августа 20:35
По маршруту Баку-Пиршаги-Сумгайыт-Баку будут пущены дополнительные электропоезда Общество 7 августа 20:33
В Азербайджане близится к концу заселение вынужденных переселенцев в новый жилищный комплекс Общество 7 августа 20:22
Расширение и ускорение реализации программы самозанятости — приоритеты Азербайджана — депутат Общество 7 августа 20:12
Власти Ливана опровергли сведения об отказе от международной помощи Арабские страны 7 августа 20:00
Все новости