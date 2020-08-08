Французское агентство развития поддерживает энергетические реформы в Грузии

Французское агентство развития выделит Грузии 190 миллионов евро на сдерживание распространения коронавируса и поддержку энергетических реформ в стране, передает министерство финансов Грузии, сообщает Trend со ссылкой на Business Georgia.

Как сообщается, на борьбу с COVID-19 будет выделено 70 миллионов евро.



Еще 120 миллионов евро предусмотрено для проведения в Грузии энергетических реформ.



Между тем, министерство финансов Грузии и Французское агентство развития подписали соглашение о выделении упомянутой суммы 22 мая.



По данным министерства финансов Грузии, это финансирование является бюджетной поддержкой и будет направлено в государственный бюджет.



Подписанное соглашение является частью более широкой финансовой поддержки, которую правительство Грузии получило от партнерских международных донорских организаций для борьбы с пандемией COVID-19 и восстановления экономики страны.