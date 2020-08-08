В Аджарии появятся новые туристические объекты

В Кобулети, в ущелье Кинтриши появятся места для пикников, конюшни и другие туристические объекты, сообщает Trend со ссылкой на Business Georgia.

Агентство охраняемых территорий Грузии планирует постройку и реабилитацию различных туристических объектов в Кобулети, селах ущелья Кинтриши: Цхемвани, Зерабосели и Хиноцминда (АР Аджария) .



Объекты будут расположены на земельных участках Кинтриши, принадлежащих Агентству охраняемых территорий. Уже объявлен тендер на сумму 139,500 лари.



Заповедник Кинтриши, который раскинулся в ущелье одноименной реки, между горами Цхемлара и Хино, расположен в Кобулетском муниципалитете.



Общая площадь его территории составляет 13,893 гектара, из которых более 10,700 гектаров принадлежит заповеднику, а остальная часть (3,190 гектаров) – охраняемому ландшафтному парку. Большая часть земель (около 80%) покрыта лесами.



Нижняя граница заповедника начинается на высоте 450-500 м и достигает 2500 м над уровнем моря.



Достопримечательности Кинтриши



Здесь находится множество туристических троп, горное озеро «Тбикели», в озере обитает кавказский тритон, который занесен в «Красную книгу» Грузии.



Примечателен старинный арочный "мост Тамары", развалины церкви Хиноцминда (VIII-IX век), самшитовая роща и тисовый лес.



В заповеднике растут редчайшие представители древнего ягодного тиса возрастом более тысячи лет. Фауна кинтришской охраняемой территории представлена такими животными, как серна, косуля, медведь, шакал, волк, рысь, куница, барсук и многие др.