Ferrero будет закупать у Ассоциации производителей фундука Грузии орех, обработанный в Центрах по сушке

Компания Ferrero будет закупать у Ассоциации производителей фундука Грузии (GHGA) фундук, обработанный в Центрах по сушке и складированию Ассоциации и ее компаний-партнеров, сообщает Trend со ссылкой на EastFruit.

По информации GHGA, соответствующий договор заключен Ассоциацией и дочерней компанией Ferrero - ООО Agrigeorgia.

Как отметили в GHGA, представители Agrigeorgia провели для специалистов Центров по сушке и складированию тренинги по стандартам качества и методологии анализа, в соответствии с которыми должна будет производиться оценка сырья.

На сегодняшний день речь идет, в совокупности, о 5 Центрах по сушке и складированию, открытых при поддержке Проекта развития сектора фундука Грузии (G-HIP), осуществляемого USAID, Ferrero и международной некоммерческой организацией CNFA.

«Здесь – два основных момента, это – защита интересов как фермера, так и покупателя. С одной стороны, фермеры, которые вырастили качественный фундук, что будет подтверждаться правильно проводимыми лабораторными анализами, гарантированно смогут продавать его по достойной цене. С другой стороны, покупатель также гарантированно будет получать качественную, сортированную и, что очень важно, прослеживаемую продукцию. Исходя из принципов устойчивого развития, эта формула взаимоотношений, включающая часть «фермер - центр по сушке» - очень полезная и интересная для всех сторон», - заявил EastFruit, комментируя договор, председатель исполнительного совета GHGA Мераб Читанава.