Правительство Грузии разрешило выехать в Турцию ста гражданам

Решение правительства Грузии 101 человек получил на въезд в Турцию сроком на три месяца, некоторые из них уже пересекли грузино-турецкую границу. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении Минздрава Аджарии.

Желающие поехать в Турцию должны пройти процедуру регистрации на специальном веб-сайте, созданном Министерством здравоохранения Грузии, а также на сайте foreignworkers.moh.gov.ge с помощью Агентства занятости Аджарии. Заявление заполняют те граждане, которые уже получили приглашение от физического или юридического лица, зарегистрированного в Турции и нотариально заверенные на грузинском языке.

"Процедура проста. После ввода личного номера и номера мобильного, заявитель получает код активации, после этого можно загрузить приглашение, полученное из Турецкой Республики. Заявитель будет уведомлен об ответе в кратчайшие сроки, самое позднее в течение семи дней", - говорится в сообщении Министерства здравоохранения Аджарии.

Как заявила на таможенно-пропускном пункте Сарпи (грузино-турецкая граница) министр здравоохранения и социальной защиты Аджарии Нино Нижарадзе, власти Грузии делают все возможное, чтобы граждане, имеющие разрешение, выехали в Турцию.

"Соответствующие ведомства Грузии делают все для того, чтобы в кратчайшие сроки завершились все процедуры, связанные с выдачей разрешений и те лица, которые уже получили приглашения от физических или юридических лиц, проживающих в Турции в ближайшее время пересекли грузино-турецкую границу и прибыли в назначенный пункт", - заявила Нижарадзе.

По возвращении в Грузию гражданам необходимо будет пройти 14-дневный карантин.

Граждане Грузии заполняют специальную анкету, чтобы отправиться на трехмесячную работу в Турцию, с 4 августа.

Из-за пандемии коронавируса с 20 марта Грузия закрыла границы для иностранцев, за исключением особых случаев, и прекратила авиасообщение по всем направлениям. В период пандемии осуществляются лишь чартерные рейсы для обеспечения поэтапного возвращения граждан Грузии на родину.