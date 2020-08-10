Увеличение количества случаев коронавируса в Грузии не связано с пиком инфекции - министр

Осенью, как и все другие страны мира, мы ожидаем некоторое обострение, заявила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

По её словам, рост количества случаев коронавирусом в Грузии не связан с пиком инфекции.

«Это определенный процесс, для которого характерно некоторое увеличение численности. Это не возможный пик, который мы ожидаем осенью. Осенью, как все другие страны мира, мы ожидаем некоторое обострение. Отсюда максимальная информированность нашего населения. Что касается периода карантина, как и во всех муниципалитетах, где произошла подобная вспышка, важно пройти два периода карантина, то есть 28 дней. В зависимости от того, какие выводы сделают эпидемиологи, будет принято дополнительное решение, данный срок будет сокращен, если останется 28 карантинных дней», - заявила Тикарадзе.