Фонд «Карту» передал министерству здравоохранения Грузии четыре миллиона масок

Грузинская компания продолжает производство медицинских масок при поддержке правительства Грузии. В заявлении Министерства здравоохранения говорится, что для обеспечения системы здравоохранения страны фонд «Карту» закупил четыре миллиона медицинских масок местного производства и безвозмездно передал их государству, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

«Маски сшила грузинская компания. Это трехслойные медицинские маски высочайшего качества, которые сертифицированы Национальным центром по контролю заболеваний и полностью соответствуют международным стандартам», - заявили в Минздраве.