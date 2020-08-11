Фонд «Карту» передал министерству здравоохранения Грузии четыре миллиона масок
Грузинская компания продолжает производство медицинских масок при поддержке правительства Грузии. В заявлении Министерства здравоохранения говорится, что для обеспечения системы здравоохранения страны фонд «Карту» закупил четыре миллиона медицинских масок местного производства и безвозмездно передал их государству, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.
«Маски сшила грузинская компания. Это трехслойные медицинские маски высочайшего качества, которые сертифицированы Национальным центром по контролю заболеваний и полностью соответствуют международным стандартам», - заявили в Минздраве.
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