Украина вернула Грузию в список «зеленой зоны»
Украина обновила перечень стран "красной и зеленой зон" из-за ситуации с COVID-19 в мире. В частности, в "зеленый" список вернулись Австрия, Грузия, Литва, Словакия, Канада, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.
Об этом говорится в сообщении иинистерства здравоохранения Украины.
Так, по состоянию на 7 августа "красный список" Украины расширен до 105 стран. В котором остаются Соединенные Штаты, Кипр, Израиль, Испания, Румыния, Болгария, Греция и Эстония.
Кроме того, в этот список попали Польша, Нидерланды, Греция, которые ранее находились в "зеленой зоне".
В "зеленом списке" остаются Турция, Египет, Хорватия и ряд других стран.
Отметим, что по прибытию из стран "красной зоны" необходимо проходить обсервацию или сдавать тесты на COVID-19.
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