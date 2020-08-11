Компенсации от государства получили более полумиллиона граждан Грузии

Грузия 11 августа 2020 09:38 (UTC+04:00)
Компенсации от государства получили более полумиллиона граждан Грузии

Компенсации от государства в период пандемии COVID-19 уже получили 515 495 человек. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении Государственного агентства содействия трудоустройству Грузии.

По данным на 10 августа, на портале Минздрава Грузии зарегистрировано 251 690 самозанятых, претендующих на компенсацию. 171 801 из них уже получил одноразовую денежную помощь в размере 300 лари (почти 100 долларов). Всего было перечислено 51,5 миллиона лари (почти 17,2 миллиона долларов).

Что касается потерявших из-за пандемии работу, ежемесячная помощь в размере 200 лари (67 долларов) за май месяц зачислена 72 853 гражданам, 152 946 – за июнь, и 117 895 - за июль. Сумма, перечисленная этим людям, составляет 68,7 миллиона лари (22,9 миллиона долларов). Деньги перечисляются поэтапно.

Срок подачи заявок на получение компенсации от государства гражданам, потерявшим работу из-за COVID-19, истек 1 августа.

Как заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на прошлой неделе, денежную помощь в размере 300 лари до сентября в качестве исключения получат даже те самозанятые, которые полностью не удовлетворили требования постановления правительства, прикрепив во время регистрации неполные или неточные документы.

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