Правительство Грузии продает долю в «Теласи»

Государственный инвестиционный фонд Грузии «Партнерский фонд» решил продать 24,5% акций компании энерго-дистрибьютора «Теласи», сообщает Trend со ссылкой на Business Грузия.

Это акционерное общество владеет полной долей акций, принадлежащих «Партнерскому фонду» в капитале «Теласи». Фонд уже объявил открытый аукцион по продаже своих акций.



Начальная стоимость ценных бумаг составляет 10,511,211 долларов США (эквивалент в лари), а шаг аукциона (интервал допустимых ценовых предложений) — составляет 50,000 лари.



Согласно информации на сайте компании «ТбилЭлектросеть» (коротко «Теласи») она была основана в 1937 году. После распада СССР в 1995 году, компания была зарегистрирована как акционерное общество.



В декабре 1998 года AES Silk Road Holdings B.V., Корпорация AES приобрела 75% акций АО «Теласи».



В августе 2003 года Корпорация AES, конечный владелец, продала 100% пакета акций «Silk Road Holdings B.V.» финской компании – акционерному обществу RAO Nordic Oy, единственным акционером являлась российская компания «ИНТЕР РАО ЕЭС».



Следует особо отметить, что в настоящее время в собственности Группы «ИНТЕР РАО» находится 75% акций «Теласи», а 24,5% находится в собственности государства.



Аукцион, о котором было объявлено 10 августа 2020 года, состоится 9 сентября в офисе Партнерского фонда по адресу Вукол Беридзе №6.



По сообщению фонда, победитель аукциона не сможет купить акции, если не получит согласия Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC) в соответствии с Законом Грузии «Об энергетике и водоснабжении».