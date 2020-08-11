Министерство здравоохранения Грузии закупило 200 тысяч быстрых тестов

Министерство по делам вынужденно перемещенных лиц из оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии закупило 200 000 тестов на антигены и антитела в рамках проекта Всемирного банка и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций «Быстрое реагирование Грузии против COVID-19», передает Trend со ссылкой на "Грузию Онлайн".

По информации министерства здравоохранения, поставщиком 100 000 тестов на антитела является компания, лицензированная правительством Китая, которая поставляет эти же тесты в европейские страны и США. Продукт прошел ряд проверок и получил разрешение на экспорт, в то время поставщиком 100 000 тестов на антигены является корейская компания, у которой министерство уже закупило тесты.

По их информации, тесты отличаются высокой точностью. Быстрые тесты будут распределены по соответствующим клиникам и учреждениям.