ЕС согласовал программу помощи для восьми стран-партнеров, включая Грузию, информацию об этом распространило представительство ЕС в Грузии, передает Trend со ссылкой на "Грузию онлайн".

"На сегодняшний день Еврокомиссия подписала меморандумы о взаимопонимании по программам макрофинансовой помощи с восемью странами-партнерами. Эти соглашения являются частью пакета макрофинансовой помощи в размере 3 миллиардов евро для смягчения социально-экономических последствий, вызванных пандемией коронавируса и поддержки десяти соседних стран-партнеров", — говорится в заявлении делегации ЕС в Грузии.

В ЕС заявляют, что текущие программы и их быстрое выполнение являются важной демонстрацией солидарности ЕС с этими странами в нынешнем беспрецедентном кризисе.

Меморандумы о взаимопонимании уже подписаны с Албанией, Иорданией, Косово, Молдовой, Черногорией, Грузией, Украиной и Северной Македонией. Меморандумы уже были официально подписаны с четырьмя странами — Косово, Молдовой, Северной Македонией и Украиной, а переговоры с Боснией и Герцеговиной и Тунисом все еще продолжаются.

Меморандумы о взаимопонимании обязывают страны-получатели (бенефициары) осуществлять определенные мероприятия в области отраслевой политики для получения второго транша.

Условия программы макрофинансовой помощи в размере 150 миллионов евро для Грузии связаны с усилением управления государственными финансами, улучшением управления, отраслевыми реформами и политикой на рынке труда.