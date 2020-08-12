Министерство финансов Грузии продало ценных бумаг на 50 миллионов лари
Министерство финансов Грузии продало ценные бумаги номинальной стоимостью 50 миллионов лари и сроком погашения 12 месяцев на аукционе, состоявшемся 11 августа, передает Trend со ссылкой на Business Грузия.
По информации Министерства финансов, в аукционе участвовали 6 коммерческих банков, а общий спрос составил 92 миллиона лари.
Согласно той же информации, минимальная процентная ставка на аукционе составила 8,070%, максимальная — 8,190%, а средневзвешенная — 8,153%.
Лента новостей
При цифровом партнерстве Azercell состоится 7-я международная виртуальная конференция «womENcourage»
За последние пять лет число новых абонентов превысило полмиллиона - газовый оператор Азербайджана (ФОТО)
Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии раскрывает объемы экспортированного картофеля
Некоторые личности, живущие за границей, ведут кампанию по очернению высокопоставленных офицеров - минобороны Азербайджана
Оператор Азербайджанской образовательной сети предоставил сотням школ неограниченный бесплатный доступ к сети интернет и услугам технической поддержки
В Кодексе об административных проступках Азербайджана предусмотрены новые штрафы в сфере телекоммуникаций