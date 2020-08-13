Глава Минфина Грузии: Финансовая помощь ЕС является выражением поддержки ЕС

«150 миллионов евро, выделенные в рамках макрофинансовой помощи, являются выражением очень важной поддержки ЕС», - считает министр финансов Иване Мачавариани, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

Комментируя выделенную ЕС помощь Грузии, он отметил, что основанием для данного решения послужили важные реформы, проведенные грузинским правительством.

Министр также рассказал о финансовой помощи, оказываемой стране международными финансовыми организациями, и отметил, что большая часть соглашений уже подписана.

«На данный момент с различными финансовыми институтами уже согласовано более 1,2 миллиарда долларов, почти все соглашения подписаны. Остается несколько технических и процедурных вопросов, и, как мы уже говорили, до конца года будет привлечено не менее 1,5 миллиарда долларов, которые поступят в бюджет Грузии.

Это поможет нам застраховать все фискальные риски в этом году, и, более того, это будет ресурс для продолжения проектов и в следующем году, которые позволят нам ускорить процесс восстановления экономики», - сказал министр финансов Иване Мачавариани.