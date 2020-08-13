В Грузии c оборота снимаются монеты номиналом в 1 и 2 тетри

Срок использования монет номиналом в 1 и 2 тетри в качестве платежного средства истекает в конце 2020 года. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится на сайте Национального банка Грузии.

Согласно распространенному постановлению, обменять монеты можно будет до конца 2021 года в любом коммерческом банке, а также в Национальном банке Грузии, но с 1 января 2022 года менять монеты можно будет только в Национальном банке Грузии.

Причиной изъятия монет со столь низким номиналом является высокая стоимость их изготовления – выше номинала монеты, а также их низкая покупательная способность.

Именно из-за этого парламент Грузии внес поправки в закон "О национальном банке Грузии", согласно которым с января 2019 года при наличном расчете возможно округление.

В связи с принятыми поправками Нацбанк Грузии принял постановление, согласно которому все предпринимательские субъекты, действующие на территории Грузии, обязаны осуществлять наличные платежи по методу округления. Но во время безналичной оплаты платеж происходит в точности до одного тетри.