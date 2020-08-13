Хашурская объездная дорога откроется во второй половине августа

Хашурская объездная дорога, которая является частью международной трассы Восток–Запад, откроется во второй половине августа. Об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог Минрегионразвития Грузии, передает Trend со ссылкой на Новости-Грузия.

В рамках проекта строится четырехполосная дорога с асфальтобетонным покрытием и дренажной системой. На участке пять тоннелей и 21 мост, а также подземные переходы.

Введение в эксплуатацию 13-километрового участка дороги поможет полностью разгрузить Хашури от транзитного движения.

Завершить строительство Хашурской объездной дороги планировалось к 31 июля. На фоне пандемии коронавируса сроки перенесли – полностью в эксплуатацию дорога будет сдана в октябре.

«Учитывая важность объездной дороги Хашури, для комфортного и безопасного передвижения транспортных средств с Востока на Запад, в конце августа откроется 11,5 км четырехполосной дороги 13-километрового участка. Оставшиеся 1,5 км дороги временно будут двухполосными. Строительство дополнительных двух полос движения там завершится в октябре», — говорится в сообщении.

Объездная дорога Хашури начинается на последнем участке дороги Агара-Земо Осиаури и соединяется с существующей дорогой на новом узле в Сурами. На этом участке построен 420-метровый мост, который имеет самые высокие опоры в Грузии.

Объездная дорога Хашури является частью дороги Земо Осиаури-Чумателети, и после завершения строительства обоих участков дорога дойдет до Рикотского перевала. Таким образом, эта дорога обойдет Хашури, Сурами и Чумателети.

Что касается строительства второго участка дороги Земо Осиаури-Чумателети, протяженностью 6,4 км, в настоящее время проходит процесс отбора-оценки тендерных предложений.

Участок Земо Осиаури-Чумателети является частью главной транзитной автомагистрали страны, с введением в эксплуатацию которого вырастет проходимость скоростной дороги, уровень безопасности движения и сократится время в пути.

В результате, если сегодня на дорогу от Красного моста (граница с Азербайджаном) до Сарпи (граница с Турцией со стороны Аджарии) нужно 8 часов, то после завершения строительства магистрали будет достаточно 4-4,5 часа.

Автомагистраль Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря, близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.