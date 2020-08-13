Прибыль сектора страхования Грузии выросла

За 6 месяцев 2020 года страховой сектор Грузии привлек премии на сумму 376, 9 млн. лари, что на 9% больше, чем в аналогичном периоде 2019 года. Как передает Trend со ссылкой на Business Грузия, об этом сообщает Служба по надзору над страхованием.



В этот же период страховая прибыль компаний составила 89, 5 млн. лари, что на 23% больше, чем в первые 6 месяцев 2019 года. Чистая прибыль страхового сектора составили 29,2 млн. лари, что на 49% больше, чем в аналогичный период 2019 года.



Общий объем активов страховых компаний составил 976,7 млн. лари, капитал – 273,9 млн. Следует отметить, что в первые 3 месяца 2019 года чистая прибыль страховых компаний составила 8,3 млн. лари, объем активов – 766,2 млн., капитал – 230,2 млн. лари.



Услугами частного медицинского страхования в Грузии пользуется 16% населения, что касается автомобилей, то всего 7% зарегистрированного автопарка застрахованы.



В первой половине 2020 года в стране действует 607 330 полисов страхования здоровья, а также застрахованы 92 753 автомобиля.



В структуре рынка по-прежнему лидирует страхование здоровья – на него приходится 45% от общего объем страхования. 16% приходится на транспорт, 16% на имущество, 7% на страхование жизни, 5% на гражданскую ответственность автовладельцев, 4% на гражданскую ответственность , 7% - на все остальное.