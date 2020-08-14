Грузия не планирует ограничивать импорт курятины из Бразилии из-за коронавируса

Грузия не получала уведомлений от международных организаций об ограничении импорта курятины из Бразилии из-за возможных рисков распространения коронавируса. Об этом заявили журналистам в Национальном агентстве продовольствия (НАП) Грузии, передает Trend со ссылкой на Business Грузия.



На этой неделе власти КНР сообщили об обнаружении следов вируса SARS-CoV-2 в замороженных куриных крыльях, завезенных в китайский город Шэньчжэнь из Бразилии.



По информации НАП, в Китае соответствующие службы обследовали всех лиц, которые могли иметь контакт с указанной партией курятины. По итогам проверки не было зафиксировано ни одного факта, подтверждающего, что коронавирус может распространяться через куриное мясо.



«Национальное агентство продовольствия активно сотрудничает с соответствующими организациями по всему миру по вопросам, связанным с новым коронавирусом, и постоянно получает обновленную информацию», — отмечают в ведомстве.



Одновременно НАП подчеркивает, что все импортируемые в Грузию продукты подлежат контролю и соответствуют требованиям безопасности.



«Импорт продуктов питания в Грузию осуществляется с предприятий, признанных ЕС, а также с предприятий, которые проверены инспекторами НАП и отвечают требованиям безопасности пищевых продуктов», — пояснили в агентстве.