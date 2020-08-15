В Грузии стартовала регистрация на получение денежной помощи для детей

Родители в Грузии с 15 августа могут зарегистрироваться на специальном портале для получения единоразового пособия для детей до 18 лет, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Решение о финансовой помощи детям было принято премьер-министром Грузии Георгием Гахария, чтобы поддержать жителей страны на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Денежную помощь в размере 200 лари (около 65 долларов) на каждого ребенка смогут получить родители или их законные представители.

Для этого нужно зарегистрироваться на электронном портале - daxmareba.moh.gov.ge. до 1 декабря этого года.

Если физическое лицо не может зарегистрироваться на электронном портале, ему следует обратиться в подразделения Агентства социальных услуг, министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии, а также органы местного самоуправления. Также обратиться можно в Дома юстиции, общественные центры и филиалы Liberty Bank.

Соответствующие инструкции по регистрации доступны также на веб-сайте Министерства здравоохранения: www.moh.gov.ge.