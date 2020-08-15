Внешняя торговля Грузии продолжает снижаться

БАКУ/Trend/ - Экспорт из Грузии продолжает падать – с января по июль 2020 года грузинскую продукцию вывезли на сумму около 1,8 миллиарда долларов - на 16,8% меньше по сравнению с тем же периодом 2019 года сообщает Trend со ссылкой на Business Georgia.

Об этом говорится в пресс-релизе Национальной службы статистики страны.



Импорт в январе-июле 2020 года составил около 4,3 миллиарда долларов, что на 17,9% меньше по сравнению с тем же периодом 2019 года.



В целом, внешнеторговый оборот с начала 2020 года снизился на 17,6% по сравнению с январем-июлем прошлого года и составил более шести миллиардов долларов (без учета неорганизованной торговли).



В июле текущего года внешнеторговый оборот Грузии упал на 16,4%, в том числе экспорт - на 21,6%, а импорт - на 14,3%.



Темпы падения начали снижаться в июне - внешнеторговый оборот Грузии упал на 16%, в том числе экспорт - на 13,1%, а импорт - на 17,2%. В то время как в мае текущего года внешнеторговый оборот Грузии упал на 33,2%, в том числе экспорт - на 30,6%, а импорт - на 34,3%.



Вспышка коронавируса нанесла серьезный удар по всей экономике страны - убытки несут гостиницы, рестораны, торговые центры, сфера отдыха и развлечений, транспорт. Под угрозой также оказались финансовый сектор, сферы строительства, недвижимости, производства и образования.