Агентство Fitch оставило суверенный кредитный рейтинг Грузии без изменений

Международное рейтинговое агентство Fitch оставило суверенный кредитный рейтинг Грузии и рейтинг перспективы без изменений на уровне «BB» с негативным прогнозом. Следует отметить, что после последней оценки агентством экономической ситуации Грузии в апреле, Fitch понизило рейтинги перспективы и суверенные рейтинги многих стран. Например, прогноз был понижен по рейтингу перспективы для США, Японии, Исландии, Македонии, Франции и Австрии, а в отношении Канады агентство понизило суверенный кредитный рейтинг страны с «AAA» до «AA +», передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

Отчет Fitch о суверенном рейтинге Грузии за август 2020 года четко отражает положительную оценку рейтинговой компанией экономической политики Грузии, деловой среды, институциональной силы и качества управления. Fitch не ожидает значительных изменений в фискальной, геополитической и экономической политике после выборов, поскольку существует общий консенсус в отношении экономической политики и членства в ЕС.

По оценке рейтингового агентства, в 2020 году реальный спад экономики ожидается на уровне 4,8%, а в 2021 году грузинская экономика восстановится и вырастет на 4,5%. Согласно агентству, смягчение противокоронавирусных мер способствовало оздоровлению экономики.

По последним данным, в июне грузинская экономика сократилась на 7,7%, что является значительным улучшением по сравнению с предыдущими месяцами. В первой половине 2020 года экономика в целом сократилась на 5,8%.

По мнению Fitch, во втором полугодии ожидается восстановление внутреннего спроса, что в значительной степени будет связано с увеличением государственных капитальных расходов.

Информацию распространила пресс-служба Минэкономики Грузии.