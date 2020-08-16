В Центре по контролю за заболеваниями Грузии заявили, что установлены все контакты инфицированных в Местия

По информации представителя Центра по контролю за заболеваниями Грузии Константина Гветадзе, в Местия установлены все лица, контактировавшие с инфицированными коронавирусом.

По его словам, эпидемическая ситуация в муниципалитете находится под полным контролем, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

«Фактически, уже проверены 90% муниципалитета Местия, включая села и сам поселок. Сегодня было взято еще 246 проб, и всего уже протестировано 3367 человек. Видно, что увеличение числа подтвержденных случаев в пораженной области очень невелико», - сказал Константин Гветадзе.