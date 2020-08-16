В Восточной Грузии остановили строительство газопровода из-за археологических памятников

Грузия 16 августа 2020 15:22 (UTC+04:00)
В Восточной Грузии остановили строительство газопровода из-за археологических памятников

Археологические памятники были повреждены во время прокладки магистрального газопровода Цалка-Манглиси в Восточной Грузии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Грузия Online, сообщили в Национальном агентстве защиты культурного наследия Грузии.

Случай произошел в Цалкском муниципалитете. По информации сотрудника археологического центра Грузинского национального музея Годердзи Нариманишвили, строители разрыли курган бронзового века, а также повредили погребения позднего средневековья. Профессор отметил, что у компании-подрядчика не было проекта, согласованного с профильным ведомством. Одновременно он указывает, что в зоне земляных работ находились надгробные камни, которые просто невозможно не заметить.

В настоящее время строительство газопровода приостановлено. На месте уже побывали сотрудники агентства. Специалисты ознакомились со степенью повреждений объектов.

В ближайшее время «Грузинская газотранспортная компания» (ГГТК) должна будет согласовать с ведомством условия, при соблюдении которых возможно будет возобновить работы. Эти правила будут основаны на выводах археологического исследования.

«По заказу ГГТК квалифицированная группа изучит культурные слои на проектном маршруте газопровода. Тем самым удастся полностью исключить непредвиденные инциденты. Одновременно компания, выполняющая работы, должна будет обеспечить археологический надзор на этапе строительства», — сообщили в ведомстве.

Курган и погребения, выявленные во время строительства, обещают расчистить после изучения. В случае обнаружения материалов и артефактов, которые представляют культурную ценность, эти предметы поместят в музейное хранилище.

Годердзи Нариманишвили отмечает, что в Цалка похожие случаи происходили и раньше. По его словам, археологические памятники также были повреждены во время строительства дороги и бурения артезианской скважины. Профессор считает, что такая ситуация возникла из-за бездействия следственных ведомств и халатности чиновников.

«Агентство защиты культурного наследия реагирует на все факты, однако представители властей и частные компании продолжают разрушать археологические памятники. Все граждане Грузии обязаны соблюдать Конституцию и закон. Нарушители должны быть привлечены к ответственности», — написал Нариманишвили на своей странице в «Фейсбуке».

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