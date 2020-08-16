Израиль включил Грузию в список «зеленых стран»

Грузия 16 августа 2020 23:05 (UTC+04:00)
Израиль включил Грузию в список «зеленых стран»

Израиль включил Грузию в список «зеленых стран», это означает, что гражданам Израиля, вернувшимся из Грузии, не придется проходить изоляцию. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Грузию онлайн", сообщают местные СМИ.

По их данным, наряду с Грузией в перечень «зеленых стран» Израилем внесены: Хорватия, Болгария, Греция, Италия, Великобритания, Германия, Гонконг, Иордания, Латвия, Литва, Новая Зеландия, Эстония, Канада, Руанда, Дания, Словения и Австрия.

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