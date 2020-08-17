Число выявленных случаев коронавируса в Грузии за сутки увеличилось на пять

За последние сутки в Грузии выявлено пять новых случаев коронавируса, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По данным Национального центра контроля заболеваний Грузии, общее число инфицированных к этому времени составляет 1 341.

Вместе с тем за последние 24 часа из клиник выписались четыре пациента, а сначала пандемии от COVID-19 в Грузии вылечились 1 092 человека. Скончались 17.

В карантине находятся 7 082 человека, в стационарах под наблюдением врачей 232.

41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля.