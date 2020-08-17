Грузия продлила запрет на возобновление регулярного авиасообщения

Грузия 17 августа 2020 17:51 (UTC+04:00)
Грузия продлила запрет на возобновление регулярного авиасообщения

Грузия продлила запрет на возобновление регулярного авиасообщения до 1 октября. Соответствующий НОТАМ (NOTAM, Notice to Airme — извещение об изменениях в сборник аэронавигационной информации AIP) распространило Агентство гражданской авиации Грузии, передает Trend со ссылкой на Новости-Грузия.

«Ограничение на осуществление регулярных международных воздушных перевозок продлено и действует до 30 сентября 2020 года», — сказано в сообщении Агентства гражданской авиации.

Грузия с марта прекратила регулярное авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавируса. Правительство сначало пообещало начать прием международных путешественников с 1 июля, однако затем было заявлено, что из-за сложной эпидемиологической ситуации в мире открытие регулярных международных полетов откладывается до 1 августа. Затем этот срок был продлен до 1 сентября, а теперь – до 1 октября.

Причиной переноса открытия полетов правительство называет угрозу распространения коронавируса и заботу о здоровье граждан.

Ограничения на полеты не касаются пока только трех направлений – с августа в Тбилиси летают рейсы из Парижа, Мюнхена и Риги, также пассажиры смогут отправится в эти города из столицы Грузии.

Из Тбилиси в Мюнхен Lufthansa летает два раза в неделю, из Парижа — Air France — также два раза в неделю. Что касается Риги, то авиакомпания Air Baltic пока летает только раз в неделю.

Ранее министр экономики Грузии Натия Турнава сообщила, что правительство отказалось выдать разрешение на полеты в августе двум авиакомпаниям-лоукостерам — Wizzair и Ryanair, которые предлагали рейсы сразу по 10 направлениям из Грузии.

Турнава отметила, что полеты даже два раза в неделю будут убыточными для лоукостеров, поэтому они добиваются увеличения рейсов. Между тем, министр экономики озвучила позицию правительства, согласно которой, ни Грузия, ни весь остальной мир пока не готовы к возобновлению интенсивного авиасообщения.

«Когда мы к этому будем готовы, будет готов мир и те страны, откуда осуществляются полеты, мы разрешим эти полеты», — сказала Турнава.

Грузия входит в список стран, для которых Евросоюз открыл свои границы с 1 июля, однако правительство Грузии безоговорочно впускает в страну граждан только пяти стран ЕС: Германии, Франции, Латвии, Литвы и Эстонии. При этом все прибывающие в страну из-за границы граждане Грузии, в том числе и из вышеперечисленных стран, должны быть помещены в обязательный двухнедельный карантин.

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