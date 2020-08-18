Посол США в Грузии, глава миссии USAID и председатель ЦИК открыли обновленную серверную инфраструктуру ЦИК

В Центральной избирательной комиссии состоялась церемония открытия серверной инфраструктуры, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

Мероприятие открыли посол США в Грузии Келли Дегнан, глава миссии USAID Питер Виблер и председатель ЦИК Тамар Жвания.

По информации ЦИК, в целях повышения кибербезопасности серверная инфраструктура Центральной избирательной комиссии была модернизирована с помощью США, что позволит ЦИК минимизировать связанные с кибербезопасностью риски.

По информации ведомства, обеспечение избирательной администрации соответствующим информационно-технологическим оборудованием и переподготовка персонала по направлению кибербезопасности и «кибергигиены» были осуществлены в рамках проекта Международного фонда избирательных систем (IFES) - «Поддержка избирательных и политических процессов в Грузии» (EPPS) при помощи Агентства международного развития США (USAID).