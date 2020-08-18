Турнава: Граждане Грузии оказали большую поддержку внутреннему туризму

Грузинские путешественники оказали хорошую поддержку внутреннему туризму страны. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявила журналистам министр экономики страны Натия Турнава.

По словам главы министерства, в стране делается все, чтобы сфера туризма получила меньшие убытки.

"Конечно, это не то, что было бы, если бы не пандемия, но это довольно хорошая помощь внутреннему туризму. Мы достаточно быстро реагируем на все вызовы. Исходя из этого, ущерб от каждого случая будет сведен до минимума", - заявила Турнава журналистам.

Говоря о вызовах, министр подразумевала сложившуюся ситуацию в Местийском муниципалитете региона Сванети – его изолировали, а местных жителей и гостей посадили на карантин. Всегда в регионе было выявлено до полуста случаев заражения коронавирусной инфекцией.

СOVID-19 добрался и до черноморского побережья страны – в городке Кобулети инфекция была обнаружена у сотрудников кафе-бара "Гавана". После ряда противоэпидемиологических мероприятий, заведение продолжило прием гостей.