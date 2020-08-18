В Сванети и Казбеги проводятся масштабные исследования населения на коронавирус

С 18 августа в Сванети начинается масштабное исследование, термоскрининг жителей и гостей региона, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

PCR-тест сделают только тем лицам, которые имели контакт с инфицированными. Специалисты уже взяли около 250 образцов, ответы были отрицательными. В течение последней недели в Местиа впервые не зафиксированы новые случаи коронавируса.

Активно идет снабжение население продуктами питания. На данном этапе в закрытом из-за карантина регионе беспрепятственно могут передвигаться только дистрибьюторские автомобили.

Решением Межведомственного координационного совета, с 10 августа в связи с высоким эпидемиологическим риском въезд и выезд в населенные пункты муниципалитета Местия - в саму Местию, Бечо, Эцери, Идлиани, Ипари, Кала, Латали, Лахамули, Ленджери, Мулахи, Накра, Ушгули, Пари, Цхумари, Цвирма, Чубери и Хаиши ограничены.

Такое решение было принято после того, как 10 августа у 17 человек в муниципалитете установили коронавирус.

Местийский район Грузии входит в состав региона Самегрело – Земо Сванети. Население по состоянию на 1 января 2018 года составляет 9 511 жителей. В муниципалитете 132 населенных пункта, включая один поселок городского типа – Местия.

Эпидситуацию продолжают исследовать и в Казбеги. На данный момент там положение поддается контролю. В течение прошлой недели в муниципалитете было зафиксировано 15 случаев коронавируса. Установлены лица, которые имели контакт с инфицированными, таких выявлено 36 человек. Все они переведены в карантинные зоны. Пока не планируется закрытие Казбеги на карантин.

О вспышке коронавируса в Казбеги стало известно 11 августа. Исследования в течение нескольких дней выявили 11 зараженных коронавирусом сотрудников МВД Грузии - семь случаев были выявлены у сотрудников главного управления по управлению и координации границами департамента патрульной полиции на КПП "Казбеги", три - у спасателя, сотрудника охранной полиции и пограничника в районе Местия. Еще один случай был подтвержден у инспектора охранной полиции в Тбилиси.

За последние сутки в Грузии выявлено десять новых случаев коронавируса.

Общее число инфицированных к этому времени составляет 1 351.

Данные о вылеченных на сайте не обновлялись, они остались прежними - с начала пандемии от COVID-19 в Грузии вылечились 1 092 человека. Скончались 17.

Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля.