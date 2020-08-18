В Грузии за сутки выявлено 10 новых случаев инфицирования коронавирусом

В Грузии за последние сутки выявили десять новых случаев коронавирусной инфекции, из них в двух случаях источник заражения неизвестен, заявила журналистам медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая, передает Trend со ссылкой на Новости-Грузия.

Среди новых случаев один связан с Ленджери (Сванетия), один с Кобулети (Аджария), один – контакт с подтвержденным случаем, четыре случая – завезенные, среди них один является водителем трейлера, еще один – сотрудник медперсонала, а в случае двух продолжается установление источника заражения.

Также за сутки в масштабах страны выздоровели шесть человек.

«Количество выздоровевших выросло только на шесть и составляет 1098. С учетом этих данных, на сегодняшний день в COVID-центрах лечатся 236 пациентов», — уточнила Эзугбая.

Из 236 пациентов, которые проходят лечение от коронавируса, сотояние шестерых критическое, а 23 тяжелое.

«Вчера у нас было шесть критических пациентов, состояние одного улучшилось, и он был переведен в список тяжелых пациентов. Но добавился еще один новый критический пациент и у нас вновь шесть критических пациентов», — сообщила врач.

Конкретно Тбилисская инфекционная не принимала новых инфицированных, в этой клинике лечатся 34 пациента с коронавирусом. Состояние трех из них оценивается как тяжелое.

Общее число инфицированных в Грузии с февраля до сегодняшнего дня составляет 1 351. С начала пандемии излечились 1 098 человека. Скончались 17.