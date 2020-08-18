Сейсмоцентр Грузии зафиксировал землетрясение

Национальный центр сейсмического мониторинга Грузии зафиксировал землетрясение магнитудой 3,8, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Согласно данным центра, землетрясение произошло в селе Даба Джава в 133 километрах к северо-западу от Тбилиси, в 15:50 по тбилисскому времени.

Эпицентр находился на глубине 13 километров.

Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.