В Грузии назвали четыре точки, эпидситуация в которых требует особого внимания

Четыре точки в Грузии требуют особого внимания эпидемиологов. Их назвал на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Это Местия (Самегрело-Земо Сванети), Казбеги (Мцхета-Мтианети), Кобулети (Аджария) и Гардабани-Караджалар (Квемо Картли).

С цепочкой заражения Сванети связаны 49 положительных тестов на коронавирус, поэтому село Ленджери остается закрытой и горячей точкой. Далее следует Казбегский район, там всего 14 случаев. Особое внимание следует обратить на цепочку заражения Кобулети – 5 инфицированных, отметил Гамкрелидзе.

Гардабани и Караджалар остаются теми местами, по его словам, на которые эпидемиологи обращают особое внимание, несмотря на то, что там снят карантинный режим. В этих местах продолжается тестирование местного населения.

"Исходя из того, что Караджалар находится рядом от Тбилиси, мы проводим всевозможные мероприятия, чтобы избежать занесения инфекции в столицу", - заявил Гамкрелидзе.

С 10 августа в связи с высоким эпидемиологическим риском въезд и выезд в ряд населенных пунктов Местии был ограничен. Такое решение было принято после того, как у 17 человек в муниципалитете установили коронавирус.

Что касается Гардабанского района, то он был закрыт на карантин 24 июля, однако 9 августа был открыт в связи с улучшением эпидемиологической ситуации.

Тестирование по принципу случайного отбора проходит на данный момент в четырех районах Грузии – это Кобулети, Хелвачаури (Аджария), Мартвили (Самегрело - Земо Сванети) и Боржоми (Самцхе-Джавахети). Тестирование началось 17 августа. По словам Гамкрелидзе, выбраны 1,2 тысячи человек для исследования, которое должно установить перенесли они коронавирус или нет, с симптомами или без. На исследование уйдет от одного до 1,5 месяца. Подобное исследование уже провели два месяца назад в Телави (Кахети) и Болнисском районе (Квемо Картли), и они периодически будут проходить и в других регионах, отметил Гамкрелидзе.

Общее число инфицированных в Грузии к этому времени составляет 1 361.

С начала пандемии от COVID-19 в Грузии вылечились 1 098 человек. Скончались 17. Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля.