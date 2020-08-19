Каха Каладзе предупредил, что бюджет Тбилиси изменится

Мэрия Тбилиси предварительно утвердила параметры городского бюджета на 2021 год. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства.

Градоначальник отметил, что бюджет 2021 года будет значительно отличаться от предыдущего года из-за событий, связанных с пандемией коронавируса.

Согласно проекту на 2020 год, ассигнования столичного бюджета были определены в размере более 1 миллиард 239 миллионов лари, из которых более 980 миллионов лари – деньги самого Тбилиси.

"Если мы посмотрим, как рос бюджет столицы, начиная с 2017 года, важно отметить, что у нас была возможность осуществлять больше инфраструктурных, социальных и здравоохранительных проектов. Но пандемия создала проблемы не только в стране, но и в мире. Обидно, что, возможно, бюджет будущего года со своими трансферами и помощью не будет таким, как бюджет 2020 года", – заявил Каладзе.

При этом градоначальник обратил свое внимание на инфраструктурные проекты, осуществление которых планировалось в этом году, но из-за пандемии коронавируса их пришлось перенести. Речь идет о восстановительных работах таких больших проспектов, как Церетели и Важа-Пшавела, проекте моста Багеби-Сабуртало и других.