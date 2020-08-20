Глава ВОЗ назвал Грузию примером в борьбе с коронавирусом и гепатитом С

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус назвал Грузию примером не только в борьбе с коронавирусом, но и с гепатитом С. Как передает Trend со ссылкой на Новости-Грузия, об этом сообщает Общественное телевидение.

С главой ВОЗ встретился постоянный представитель Грузии в Женеве Александр Майсурадзе. На встрече были отмечены успехи Грузии в направлении всеобщего здравоохранения и выполнения рамочной конвенция организации по борьбе против табака.

Было рассмотрено положение в плане распространения коронавируса в Грузии и те социальные, экономические меры, которые были предприняты правительством для заботы о здоровье граждан и сохранения экономического роста.

«Тедрос Гебреисус положительно оценил существующее положение в Грузии в плане распространения пандемии и отметил, что страна в регионе является примером не только в борьбе с COVID-19, но в плане внедрения программы всеобщего здравоохранения, борьбы с гепатитом С и выполнения обязанностей рамочной конвенции по борьбе против табака», — заявляют в МИД Грузии.

Общее число инфицированных в Грузии с начала эпидемии в феврале до этого времени составляет 1 361. От COVID-19 в Грузии вылечились 1 098 человек. Скончались 17.