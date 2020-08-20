Режим полетов в Грузии пока не изменится

Изменение существующего режима полетов в Грузии пока не планируется. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявила на брифинге глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе.

На вопрос журналиста, когда планируется возобновление регулярных рейсов, Тикарадзе ответила, что правительство решение примет, исходя из эпидемиологической ситуации в сентябре.

"Это глобальная проблема, и вы знаете, что для нас важна статистика, как развивается распространение COVID-инфекции в других странах. В связи с этим вопросом решения мы принимаем вместе с международными партнерами. На сегодняшний день полеты останутся в том режиме, в каком находятся к этому моменту", - заявила Тикарадзе.

Грузинские власти продлили ограничение на международное регулярное авиасообщение до 30 сентября этого года включительно.

Ограничение не распространяется на те прямые международные рейсы, которые осуществляются между международным аэропортом Тбилиси имени Шота Руставели и следующими аэропортами: Мюнхен (Германия), Париж (Франция) и Рига (Латвия).

Решение по поводу поэтапного восстановления регулярного воздушного сообщения по другим направлениям будет приниматься с учетом эпидемиологической ситуации.