Microsoft: Грузия превращает цифровое обучение в реальность

Корпорация Microsoft положительно оценивает действия министерства образования, науки, культуры и спорта Грузии в процессе внедрения современных технологии в учебный процесс и отмечает, что страна превращает в реальность цифровое обучение. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Компания детально изучила процесс, который Минобразования Грузии осуществляло во время пандемии, а также в течение постпандемического периода в плане внедрения образовательных продуктов Microsoft. Компания признала этот процесс успешным и опубликовала на официальной веб-странице детальный анализ.

"Министерство образования, науки, культуры и спорта Грузии постоянно внедряет в системе образования инновации – виртуальные классы, четботы и обучение, основанное на играх, чтобы в масштабах всей страны произошла подача образования, насыщенная гибридными технологиями. Для активизации новой реформы министерство подобрало для школ программы Microsoft 365 и Microsoft Teams", - говорится в сообщении Microsoft.

Здесь же приводится интервью министра образования Михаила Чхенкели, в котором он детально рассказывает о плодотворном сотрудничестве с Microsoft.

"В XXI веке цифровые технологии в деятельности человека имеют особое значение. Для того, чтобы учащиеся получили всеобъемлющее образование и в то же время были конкурентоспособными сразу же после завершения учебы, им нужен доступ к электронным ресурсам. Интерактивные онлайн-материалы, онлайн-курсы, совместные учебные группы, цифровая библиотека, уроки, основанные на играх – все это является основным компонентом современного учебного опыта", - заявил Чхенкели.

По словам Чхенкели, реформа образования должна поменять философию учебы, чтобы она вызывала любопытство. Психологи и учителя едины во мнении, что дети и подростки во время развлечения лучше воспринимают материал любого типа.

Microsoft отмечает и важность внедрения в школах программы Minecraft Education Edition, которая пользуется особой популярностью среди детей. Это уроки, основанные на играх, которые помогают детям более творчески подходить к учебному процессу. Данная программа в пилотном режиме осуществляется в 150 школах Грузии.

"Вместе с образованием Minecraft Education Edition включает и игру. С его использованием вы можете создать виртуальные музеи, крепости, исторические памятники, что вызывает у молодежи интерес не только к собственной культуре, но к культуре других народов. Министерство старается, чтобы до сентября 2020 года программа Minecraft была внедрена в большей части школ Грузии", - подчеркнул Чхенкели.

В Microsoft отмечает, что знание компьютера стало жизненным навыком. А цифровая трансформация компании специально направлена на подготовку нового поколения, которые будут жить и работать еще в более технологически развитом мире.

В марте министерство образования, науки, культуры и спорта Грузии предложило государственным школам более 15 программ Microsoft для дистанционного обучения.

Минобразования Грузии уже 11 лет сотрудничает с компанией Microsoft, с помощью которой осуществлен не один проект и внедрены современные технологии в учебный процесс.