UNICEF о том, как пандемия повлияет на уровень жизни населения Грузии

Детский фонд ООН UNICEF совместно с правительством Грузии представил сегодня отчет о модели микро-симуляции, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

Ее целью является определение воздействия пандемии коронавируса на уровень жизни населения страны и, в частности, детей.

В ходе презентации было отмечено, что финансовая помощь со стороны государства значительно способствует преодолению бедности.

«Пандемия коронавируса может оказать разрушительное воздействие на детей, последствия которого будут продолжаться на протяжении всей их жизни <…> Очень важно поддержать детей и их семьи мерами социальной защиты в этот сложный период. Наличие прочных сетей социальной безопасности имеет решающее значение для того, чтобы люди не перешагнули за черту бедности в результате кризиса, вызванного коронавирусом», — заявил представитель организации в Грузии Гасан Халил.

Исследование UNICEF показало:

• В результате шока, вызванного пандемией, уровень бедности населения в стране увеличится с 21,7 до 24% процентов в случае «слабого шока», до 26% в случае «умеренного шока» и 30,9% при «тяжелом шоке»;

• Ожидается, что уровень детской бедности с исходной позиции в 27,6% в случае «слабого шока» достигнет 30,8%, «умеренного шока» 32,7% и «тяжелого шока» 37,8%;

• Уровень бедности в селах будет выше, чем в городах, а «неравенство» будет очевидней в урбанистических поселениях;

• Потребление сильнее всего сократится в семьях, которые отличались низкими тратами до пандемии.

На основании полученных результатов UNICEF определил список рекомендаций, который должен помочь властям более четко и эффективно формировать антикризисные шаги.