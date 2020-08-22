Насколько выросла безработица в Грузии с начала эпидемии коронавируса?

Уровень безработицы в Грузии во втором квартале 2020 года повысился на 0,9%, по сравнению с тем же периодом прошлого года, и составил 12,3%. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".

С начала пандемии коронавируса многие люди остались без работы и доходов. Для преодоления последствий пандемии правительство Грузии 24 апреля утвердило антикризисный план по оказанию помощи населению и бизнесу.

По данным Сакстата, уровень безработицы в сельском поселении намного ниже по сравнению с городским.

"Во втором квартале 2020 года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, безработица в городских поселениях увеличилась на 2,3%, в то время как в сельских снизилась на 0,3%", - говорится в сообщении Сакстата.

Уровень безработицы среди мужчин традиционно выше, чем среди женщин. Во втором квартале 2020 года по сравнению с тем же периодом прошлого года этот показатель увеличился как среди женщин (1,8%), так и мужчин (0,1%).

В Грузии уровень безработицы подсчитывается на основании соотношения количества трудоустроенных и безработных из экономически активного населения.

Экономически активным является человек 15 лет и старше, который работает или предлагает свой труд. При этом, безработным он будет считаться, если в течение семи дней до опроса не выполнял работу с целью заработка, искал работу последние четыре недели и готов начать работу в ближайшие две недели.

По данным Сакстата, показатель трудоспособного, экономически активного населения (15 лет и старше) в Грузии во втором квартале 2020 года составил 63,7%.

"Уровень активности, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, как в городских, так и в сельских поселениях остался неизменным. Уровень занятости по всей стране снизился на 0,5%, а в городских поселениях - на 1,3%. В тоже время в сельских поселениях уровень занятости увеличился на 0,2%", - говорится в материалах Сакстата.

Доля нанятых лиц, от общего числа трудоустроенных, за указанный период составила 48,6%, что на 1,6% меньше, чем за второй квартал 2019 года.

Уровень активности у мужчин также выше, чем у женщин. Этот показатель во втором квартале у женщин составил 54,8%, а у мужчин - 74,1%. При этом уровень активности женщин снизился на 0,4%, а мужчин вырос на 0,6%.

Потерявшим постоянную работу в период пандемии государство выплачивает 200 лари (более 64,5 доллара) в месяц, а самозанятым - 300 лари (около 96,8 доллара) в одноразовом порядке.