В Грузии открылась новая дорога в объезд Хашури

Сегодня в Грузии для движения открылась новая дорога в объезд Хашури протяженностью 13 км - данный участок является частью проекта трассы Земо Осиаури-Чумателети - составной части скоростной автомагистрали Восток-Запад (E60), передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

На 11,5-километровом участке введённой в эксплуатацию дороги действует четырехполосное движение, а на 1,5-километровом участке движение будет временно осуществляться в две полосы.

Объездная дорога Хашури начинается на последнем участке Агара-Земо Осиаури и соединяется с существующей дорогой на новой развязке в Сурами. На этом участке построен 420-метровый мост, который отличается самыми высокими опорами в Грузии. Объездная дорога избавит Хашури от пробок, а транзитное движение будет осуществляться по новой дороге в объезд Хашури. Время на проезд Хашури по новой дороге сократится на 40-50%, и будет занимать 10 минут вместо обычных 20 минут.

Кроме того, вдоль дороги будут обустроены безопасные торговые зоны с современной инфраструктурой, чтобы жители окрестных сёл могли реализовывать свою продукцию.

Проект стоимостью 133 млн. лари реализован при финансовой поддержке Европейского инвестиционного банка (EIB) и финансовой гарантии Европейского Союза, при этом доля финансовой поддержки Всемирного банка (WB) в проекте составила 50 млн. лари.

На церемонии открытия присутствовали премьер-министр Грузии Георгий Гахария, вице-премьер, министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили, региональный директор Всемирного банка Себастьян Молинеус, заместитель посла ЕС Асунсьон Санчес Руис и региональный представитель Европейского инвестиционного банка на Южном Кавказе Мачей Чура и другие гости.