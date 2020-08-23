Гахария: Возобновление полетов с РФ зависит от РФ и эпидемиологической ситуации

По словам премьер-министра Грузии Георгия Гахария, возобновление полетов с Российской Федерацией зависит от эпидемиологической ситуации, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

На вопрос, от чего зависит возобновление авиасообщения с Россией, премьер-министр ответил, что Грузия не приостанавливала полеты в РФ.

«Возобновление полетов с Россией зависит от Российской Федерации и эпидемиологической ситуации, как в Российской Федерации, так и в Грузии», — сказал Георгий Гахария.